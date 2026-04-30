경기 의왕 내손돈 20층 아파트 불, 주민 1명 대피 중 추락 사망

세줄 요약 의왕 내손동 20층 아파트 화재 발생

대피 중 주민 1명 추락 사망

소방 대응 1단계 발령, 진화 중

이미지 확대 화재현장(경기도소방본부 제공)

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30일 오전 10시 30분쯤 경기 의왕시 내손동의 한 20층짜리 아파트에서 불이 나 현재 소방 대응 1단계가 발령된 가운데 진화가 진행 중이다.이 불로 아파트 주민 1명이 대피 중 추락해 숨진 것으로 알려졌다.소방당국은 오전 10시 45분쯤 소방차 등 최대 50대의 소방장비가 동원되는 대응 1단계를 발령하고 진화 작업을 하고 있다. 현재 펌프차 등 장비 20여 대와 소방관 등 70여 명이 투입됐다.의왕시는 오전 10시 39분쯤 재난문자를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했다.소방당국은 불을 끄는 대로 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 조사할 방침이다.안승순 기자