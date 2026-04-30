“김치 남기면 재사용하겠다”…식당 경고문에 ‘시끌시끌’

세줄 요약 셀프 반찬 코너에 재사용 경고문 부착

음식물 쓰레기 절감 취지와 위생 논란

자영업자 고충 공감과 불편 반응 교차

이미지 확대 한 식당이 반찬 셀프바에서 김치를 가져간 뒤 남기면 ‘잔반을 재사용하겠다’는 경고문에 온라인서 논란이다. 온라인 커뮤니티 보배드림 커뮤니티 캡처

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한 자영업자가 식당 반찬 셀프바에 “김치를 남기시면 재사용하겠습니다”라는 경고문을 붙인 사연이 알려져 화제다. 음식물 쓰레기를 줄이겠다는 취지로 반찬 재사용을 공언한 것을 두고 온라인상에서 ‘갑론을박’이 이어지면서다.최근 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 한 식당의 셀프 반찬 코너를 촬영한 사진 한 장이 올라왔다. 사진 속 안내판에는 “김치를 남기시면 재사용하겠습니다. 땅 파면 돈 나오나?”라는 문구가 적혀 있다. 글을 작성한 A씨는 해당 안내문을 붙인 자영업자를 ‘테토 음식점 사장’이라고 평가했다. 그는 “근데 이거 본인 손해 아니야?”라고 했다.식당에서 ‘재사용’이라는 단어를 직접적으로 언급한 것을 두고 다양한 반응이 나오고 있다. 누리꾼들은 자영업자의 고충을 이해한다는 반응이다. 다만 일부는 “반찬 재사용을 이해하지만, 가고 싶지는 않을 것 같다” 등의 부정적인 시선도 있다.문경근 기자