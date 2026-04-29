메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

여자화장실 칸막이 아래로 폰 ‘스윽’… 여성 비명에 도주한 30대男 검거

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-04-29 10:50
입력 2026-04-29 10:03
세줄 요약
  • 문화제조창 여자화장실 불법촬영 시도
  • 칸막이 아래 휴대전화 넣고 도주
  • CCTV 추적 끝 30대 남성 검거
청주에 출장 왔다가 범행 저질러
이미지 확대
불법촬영 자료 이미지. 서울신문DB
불법촬영 자료 이미지. 서울신문DB


충북 청주의 문화제조창 건물 내 여자 화장실에서 불법촬영을 하려다 도주한 30대가 경찰에 붙잡혔다.

청주 청원경찰서는 청주시청 제2 임시청사가 들어서 있는 청주시 내덕동 문화제조창 건물 내 여자 화장실에서 불법 촬영을 하려 한 혐의(성폭력처벌법상 카메라 등 이용 촬영)로 30대 A씨를 불구속 송치했다고 29일 밝혔다.

A씨는 지난달 27일 오후 2시 30분쯤 문화제조창 내 여자 화장실에서 칸막이 아래로 휴대전화를 넣어 불법 촬영을 시도한 혐의를 받는다.

그는 휴대전화를 본 여성이 비명을 지르자 도주했으나, 인근 폐쇄회로(CC)TV를 조회한 경찰에 검거됐다.



A씨는 전북지역 보안업체 직원으로, 문화제조창에 입주한 업체에 출장을 왔다가 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 불법촬영을 시도한 방법은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기