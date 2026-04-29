대체 무슨 말을…“선수에 부적절 발언” 정선민 코치, 여자농구 ‘레전드’ 팀 떠났다

하나은행 소속 선수 향한 발언 논란

사안과 별개로 계약 만료되며 결별

세줄 요약 정선민 코치, 선수 대상 부적절 발언 논란

구단 조사서 과거 유사 발언 정황도 확인

계약 만료로 하나은행과 결별, WKBL 검토

이미지 확대 정선민 부천 하나은행 코치. WKBL 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여자프로농구 부천 하나은행의 정선민 수석코치가 선수에게 부적절한 발언을 했고, 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠난 것으로 확인됐다.28일 하나은행 구단과 농구계에 따르면 정 코치는 지난 16일 2025~26시즌을 마무리하는 구단 행사가 열린 자리에서 소속 선수에게 성 인지 감수성에 어긋나는 것으로 여겨질 수 있는 내용의 발언을 했다. 구단 내부 조사 결과 정 코치는 해당 선수에게 이전에도 비슷한 발언을 몇 차례 한 것으로 파악됐다. 정 코치는 선수에게 따로 사과한 것으로 알려졌다.이번 시즌 정규리그 2위에 오른 하나은행은 용인 삼성생명과의 플레이오프에서 1승 3패로 탈락하며 시즌을 마쳤다. 초반 돌풍을 일으키며 정규리그 1위에 올랐지만 막판 뒷심이 부족해 아쉬운 성적표를 받았다.구단에 따르면 정 코치는 이번 사안과 별개로 계약이 만료된 상태로 팀을 떠나게 됐다. 다만 여자농구 역사에 획을 그은 인물이 떠나는 마지막 모양새가 안 좋게 남았다.정 코치는 국내 여자프로농구 정규리그 최우수선수(MVP)만 7차례나 수상했고 한국 선수 최초로 미국여자프로농구(WNBA)에 진출한 스타 선수 출신이다. 2021~2023년엔 여자농구 국가대표팀 감독을 지냈고 하나은행에서는 지난해 3월부터 코치로 일했다.한국여자농구연맹(WKBL)은 구단 등을 통해 경위를 파악해 필요할 경우 재정위원회에서 사안을 논의할 방침이다.류재민 기자