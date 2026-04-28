“어린 놈이 무슨 시장” ‘음료 투척’ 가해자도 30대…“‘욱’해서 한 거라 믿어”

신호 대기 도중 음료 든 컵 던져

뇌진탕 소견…“정치에 쌓인 피로감 이해”

세줄 요약 유세 중 음료 투척 피해, 후보 병원 이송

가해자 30대 남성 긴급체포, 선거법 위반 조사

정 후보, 폭력은 정당화 불가하나 심정 이해

이미지 확대 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 27일 부산 금정구 구서나들목 주변에서 유세하던 도중 한 시민이 던진 음료가 담긴 컵에 맞았다.(왼쪽) 정 후보는 인근 병원으로 후송돼 치료받았다. 자료 : 개혁신당 선대위

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정이한 개혁신당 부산시장 후보가 선거 유세 과정에서 ‘음료 투척’ 피해를 당해 병원에서 치료를 받은 가운데, 가해자 또한 정 후보와 동년배인 30대인 것으로 확인됐다. 이에 대해 정 후보는 “제 또래의 삶의 각박함을 다시 한번 피부로 느끼는 계기가 됐다”는 입장을 밝혔다.28일 정계에 따르면 정 후보는 이날 부산일보TV ‘뉴스캐라’와의 인터뷰에서 “비슷한 연배가 느끼는 삶의 무게와 기존 정치권에 쌓인 피로감, 짜증을 이해하게 됐다”며 이같이 말했다.정 후보는 “어떠한 상황에서도 폭력이 정당화될 수는 없다”면서도 “제 선거 운동 방식이 본의 아니게 그 분(피의자)께 불편함을 드렸을 수 있지 않을까 생각한다”면서 “(피의자가) 경찰 조사에서 진술했던 것처럼 신호 대기 중 순간적으로 욱해서 했던 행동일 것이라고 믿는다”고 말했다.정 후보 선대위 측은 정 후보가 병원 검사 결과 뇌진탕과 근좌상 소견이 있었다면서도 큰 이상은 발견되지 않았다고 전했다.서진석 개혁신당 부산시장 선대위 수석대변인은 “별 이상이 없다면 내일(29일) 오후부터 유세를 재개할 수 있지 않을까 생각한다”고 말했다.이어 “아들의 백일을 치른 지 하루밖에 되지 않은 후보가 육체적 고통보다 더 가슴 아팠던 건 사건 과정에서 들은 말”이라면서 “중요한 것은 선거 유세하는 후보에게 물리적인 위협을 가했다는 사실”이라고 강조했다.앞서 정 후보는 전날 오전 8시 57분쯤 부산 금정구 구서나들목 주변에서 유세하던 도중 한 시민이 던진 음료가 담긴 컵에 맞았다.정 후보는 중심을 잃고 뒤로 넘어지면서 바닥에 머리를 부딪쳐 의식을 잃고 병원으로 후송됐다.부산경찰청은 정 후보에게 음료를 투척해 다치게 한 혐의로 30대 남성 A씨를 공직선거법 위반(선거자유방해) 혐의로 긴급체포해 조사하고 있다.범행 당시 차를 몰던 A씨는 신호 대기 도중 정 후보에게 “어린 놈이 무슨 시장 출마냐”라고 말하며 음료가 든 컵을 던져 다치게 한 혐의를 받는다.자영업자인 A씨는 경찰 조사에서 “짜증이 나서 편의점에서 산 음료를 뿌렸다”고 진술한 것으로 알려졌다.선대위는 “후보자를 직접 겨냥한 물리적 공격이 벌어졌다는 사실은 결코 가볍게 넘길 수 없는 중대한 사안”이라묘 “민주주의의 기본 질서를 위협하는 명백한 폭력 행위이자 사실상의 테러”라고 목소리를 높였다.김소라 기자