시한부 어머니에게 바치는… 한번도 가보지 못한 제주여행의 선물

담관암 4기 판정 어머니 생애 첫 제주여행

국민신문고에 올린 딸 사연에 제주관광공사 응답

남원 동백마을에서의 한달살이 추억쌓기 선물

감동한 어머니 “진정한 쉼·힐링…행복한 시간”

이미지 확대 제주관광공사가 올해 초 국민신문고를 통해 접수된 한 통의 간절한 사연을 듣고 시한부 판정을 받은 어머니를 둔 가족에게 제주에서의 특별한 한 달을 선물했다. 사진은 우도여행하는 모습. 제주관광공사 제공

이미지 확대 사계해안에서 형제섬을 바라보는 가족. 제주관광공사 제공

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“어머니의 마지막 소원일지도 모르는 생애 첫 제주 여행을 선물하고 싶었습니다.”제주관광공사는 올해 초 국민신문고를 통해 짧지만 깊은 울림을 남긴 이같은 한 통의 사연에 응답했다. 시한부 판정을 받은 어머니를 둔 가족에게 제주에서의 특별한 한 달을 선물했다.딸의 사연은 간절했다. 딸 박수아 씨는 “어머니는 어려운 가정 형편으로 제주에 한 번도 와보지 못하셨다”면서 “평생 자식들을 뒷바라지하며 열심히 일만 하시던 어머니는 큰 병을 얻게 되셨고, 병원으로부터 삶의 시간이 얼마 남지 않았다는 말을 듣게 됐다. 평소에도 제주도에 한번 가보고 싶다고 말씀하시던 어머니에게 마지막으로 선물하고 싶다”고 전했다. 짧지만 절절한 사연을 담은 소망이었다.그의 어머니 이용숙(60)씨는 담관암 4기 판정을 받고 항암치료와 방사선 치료를 병행했지만 결국 돌아온 건 시한부인생 판정을 받았다.제주관광공사는 애달픈 사연을 지나칠 수 없었다. 사연의 무게를 헤아린 공사는 서귀포시 남원읍 신흥2리 동백마을에 위치한 체류 공간 ‘동백언우재’를 한 달 동안 가족에게 내어주었다. 숙소는 단순한 공간이 아니었다. 누군가의 마지막 시간이 머물 자리이자, 가족이 함께할 가장 따뜻한 추억이 쌓이는 집이었다.제주의 봄은 그렇게 한 가족을 품었다. 3월 29일부터 4월 25일까지, 다섯 식구는 제주에 머물렀다. 바람이 스치는 바닷가를 천천히 걷고, 투명한 모래사장을 밟으며 웃음을 나누었다. 특별한 일정이 아니어도 괜찮았다. 함께 있다는 사실만으로 모든 순간이 여행이 되었기 때문이다.동백마을 주민들과 나눈 소박한 인사와 교감, 함께 고사리를 캐며 보낸 시간들 또한 잊지 못할 기억으로 남았다.이 씨는 조용히 말했다. “제주에서 보낸 한 달은 제 인생에서 가장 따뜻하고 행복한 시간이었습니다. 사랑하는 가족들과 오롯이 함께하며 그동안 나누지 못했던 마음들을 나눌 수 있었고, 서로에 대한 유대도 더 깊어졌습니다. 무엇보다 많은 사람들 속에 섞이기보다 자연 속에서 조용히 머물며 진정한 쉼과 힐링을 느낄 수 있어 참 감사했습니다”고.딸 역시 같은 마음이었다. 박씨는 “어머니께서 평생 한 번도 오지 못했던 제주에서, 가족과 함께한 이 한 달은 무엇과도 바꿀 수 없는 시간이었다”며 “따뜻하게 맞아주신 마을 주민들과 이런 기회를 만들어주신 제주관광공사에 진심으로 감사드린다”고 말했다.이들의 한 달은 단순한 여행이 아니었다. 그것은 ‘함께 있음’의 의미를 되새기는 시간이었고, 삶의 마지막 페이지에 조용히 스며든 가장 따뜻한 장면이었다.카름스테이(작은 마을에 머물다는 의미)는 단순한 체류형 관광 프로그램이 아니다. 제주의 마을과 사람, 그리고 이야기를 통해 누군가의 삶에 스며드는 여행이다. 더욱이 신흥2리 동백마을은 지난 2023년 유엔 세계관광기구가 인증한 최우수 관광마을로서 공동체 문화가 살아있는 곳으로, 마을 주민 간 유대와 환대의 가치를 이어오고 있다. 이번 사연으로 그 가치를 다시 한 번 증명했다.제주관광공사 관계자는 “관광은 단순한 이동이나 소비를 넘어, 사람의 삶에 의미를 더할 수 있습니다. 이번 사례처럼 관광이 누군가의 소원이 되고, 또 그것을 이루는 통로가 될 수 있도록 앞으로도 따뜻한 역할을 이어가겠다”고 말했다.여행은 끝났지만, 그들이 함께 한 추억은 끝나지 않았다.제주 강동삼 기자