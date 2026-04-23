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[포토] 화물연대 사망사고 운전자 법원 출석

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수정 2026-04-23 10:58
입력 2026-04-23 10:58
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화물연대본부 집회 현장에서 화물차를 몰아 노조원을 치어 숨지게 한 혐의(살인 등)를 받는 비조합원 운전자 A씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 23일 창원지법 진주지원에 출석하고 있다.

온라인뉴스부
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