‘20억 복권 당첨’ 여성 “은행원이 ‘커피값 30만원만’ 요구” 폭로

‘4년 전 1등 당첨’ 유튜버 주장 논란

“은행원, ‘직원들 커피값’ 현금 요구”

이미지 확대 복권 1등에 당첨됐던 한 유튜버가 당첨금을 수령하는 과정에서 은행원이 현금을 요구했다고 폭로해 논란이 되고 있다.유튜브 채널 ‘인생여전함’ 캡처

이미지 확대 복권 1등에 당첨됐던 한 유튜버가 당첨금을 수령하는 과정에서 은행원이 현금을 요구했다고 폭로해 논란이 되고 있다.유튜브 채널 ‘인생여전함’ 캡처

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복권 1등에 당첨됐던 한 유튜버가 당첨금을 수령하는 과정에서 은행원이 현금을 요구했다고 폭로해 논란이 되고 있다.유튜브 채널 ‘인생여전함’의 운영자 A씨는 지난 18일 자신의 채널에 올린 영상을 통해 과거 ‘스피또2000’ 1등에 당첨됐던 경험을 밝혔다.A씨에 따르면 그는 2022년 복권 두 장이 동시에 당첨돼 총 20억원을 받게 됐다. 세금을 제외한 실수령액은 약 13억원 수준이었다.그는 “평소 복권을 가방에 넣고 다니다가 방송 중 긁었는데 갑자기 당첨됐다”며 “믿기지 않아 소리를 지르고 눈물까지 났다”고 말문을 열었다.당첨 이후 절차에 대해서는 “복권 뒷면 번호로 전화를 걸어 확인받은 뒤 동행복권 본사 방문 예약을 잡고 인터뷰를 진행한다”며 “당첨 사실 확인까지도 며칠을 기다려야 했고, 그동안 복권을 잃어버릴까 봐 집에 틀어박혀 지냈다. 이후 지정된 은행으로 이동해 당첨금을 수령하는 구조”라고 설명했다.이어 “통장 개설 과정에서 시간이 길어졌고, 직원이 금융상품을 계속 권유했다”며 “이후 ‘현금 필요하냐’고 묻더니 ‘기분도 좋으신데 한 30만원만 뽑아서 직원들 커피 사달라’고 했다”고 주장했다.A씨는 “당첨자가 매일 올 수도 있는데 그때마다 돈을 받는 건지 이해가 안 됐다”며 “커피를 진짜 사는 건지, 개인적으로 쓰는 건지 의문이 들었다. 시간이 갈수록 짜증이 나고 기분이 나빠졌다. 결국 현금은 인출하지 않았고 돈도 주지 않았다”고 밝혔다.이어 “괜히 현금을 들고 다니다 위험해질 수도 있어 필요 없다고 했는데 계속 권유하더라. 계속 이런 상황이 이어졌고 과정이 길어지면서 불쾌감이 커졌다”고 털어놨다.논란이 확산하자 해당 은행 관계자는 SBS에 “당시 당첨금 수령을 도와준 직원은 이미 퇴사한 것으로 확인된다”면서 “당시 상황에 대한 확인을 시도하고 있지만 4년 전 일이라 확인이 쉽지 않은 상황”이라고 전했다.한편 A씨는 복권 당첨 이후 삶에 대해서도 언급했다. 그는 “이사 비용과 주택 마련에 대부분을 썼고 부모님 차를 바꿔드리거나 빚을 갚는 데도 사용했다”며 “집 사정이 좋지 않아 큰돈이었지만 많이 남지는 않았다”고 전했다.또 “당첨 이후 지방에서 생활하며 알바를 하기도 했고, 지금도 직장을 다니며 야근하는 평범한 생활을 하고 있다”며 “당첨 전과 크게 달라진 점은 없다”고 밝혔다.그는 “당첨 사실이 알려진 뒤 돈을 빌려 달라는 연락이나 결혼 제안, 심지어 소송까지 이어졌다”며 “사실 복권 당첨은 지금도 믿기지 않는다. 우연히 확률이 맞아떨어진 것 같다. 지금도 취미로 소액 구매를 이어가고 있다”고 덧붙였다.이보희 기자