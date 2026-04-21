“철선 타고 해안으로 밀입국했다”… 여권없는 30대 중국인 체포

당시 일행 4명과 함께 입국

여권 미소지 불법체류 신분

이미지 확대 제주경찰청은 출입국관리법 위반 혐의로 30대 중국인 A씨를 입건해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자

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제주에서 여권을 소지하지 않은 채 적발된 중국인이 “철선을 타고 밀입국했다”고 주장해 경찰이 사실관계 확인에 나섰다.제주경찰청은 출입국관리법 위반 혐의로 30대 중국인 A씨를 입건해 조사 중이라고 21일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 20일 오후 7시 30분쯤 서귀포시에서 “며칠 전 자신을 폭행한 것으로 보이는 중국인이 탄 차량이 지나가고 있다”는 112 신고로 덜미를 잡혔다. 출동한 경찰은 같은 날 저녁 서귀포시 일대에서 해당 차량을 확인하고 그를 검거했다.검거 당시 A씨는 여권을 소지하지 않았으며, 함께 있던 또 다른 중국인 1명과 함께 불법체류 신분인 것으로 확인됐다.특히 그는 경찰 조사에서 지난해 10월 불법체류로 강제출국된 뒤 올해 3월 중국에서 철로 만든 소형 선박을 타고 제주 해안으로 밀입국했다고 진술한 것으로 전해졌다. 또 당시 일행 4명과 함께 입국했다고 주장한 것으로 알려졌다.그러나 경찰은 현재까지 확인된 혐의는 여권 미소지 등 출입국관리법 위반에 한정된다고 설명했다. 출입국 기록이 확인되지 않는 점 등을 토대로 실제 밀입국 여부와 입국 경로, 공범 존재 여부 등에 대해서는 추가 수사가 필요하다는 입장이다.경찰 관계자는 “A씨 진술의 신빙성과 구체적인 입국 경위 등을 다각도로 조사하고 있다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자