제주 해상서 중국인 크루즈 승객 추락… “경비함정 동원해 수색 중”

이미지 확대 실종자 수색하는 제주해경. 사진은 기사 내용과 무관함. 연합뉴스 자료사진

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제주에서 중국으로 향하던 대형 크루즈에서 중국인 승객이 바다에 추락해 해경이 수색에 나섰다.20일 서귀포해양경찰서에 따르면 이날 오전 6시 46분쯤 서귀포시 마라도 남서쪽 약 34㎞ 해상에서 13만 5500t급 대형 크루즈 여객선 A호로부터 ‘20대 중국인 남성 승객 B씨가 해상에 추락한 것 같다’는 신고가 접수됐다.해경은 즉각 경비함정 2척 등 가용 장비와 인원을 동원해 수색하고 있으며, 현재 해군과 제주도 등 다른 유관기관에서도 실종자 수색을 지원하고 있다.검은색 계열의 옷을 입은 것으로 알려진 B씨는 이날 오전 3시 49분쯤 해상에 추락한 것으로 추정된다.A호는 제주 관광을 마치고 승객 2900여명을 태운 뒤 전날 오후 10시 6분쯤 중국 상하이로 출항했다.해경은 B씨를 수색하는 한편 크루즈 내 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자