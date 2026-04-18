“학원 휴식시간에 옥상으로” 고양 10층 건물서 고교생 추락사…경찰 “실족 추정”

이미지 확대 경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB

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경기 고양시의 한 건물 옥상에서 고등학생이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.18일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 낮 12시 37분쯤 고양시 일산동구 장항동의 한 건물 사이 바닥에 10대 A군이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.A군은 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 결국 사망했다.현재까지 확인된 범죄 혐의점은 없는 것으로 알려졌다.A군은 해당 건물에 있는 학원에서 수업을 듣고 있었는데, 휴식 시간을 이용해 옥상으로 올라갔던 것으로 전해졌다.조사에 따르면 당시 옥상에는 A군과 같은 학원에 다니며 평소 알고 지내던 중학생 후배 4명이 있었다. 다만 이들은 A군이 옥상으로 올라가자마자 학원으로 내려왔고, A군은 홀로 남아 있었던 것으로 파악됐다.경찰은 극단적 선택이 아닌 실족에 의한 사고일 가능성에 무게를 두고, 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등 자세한 경위를 조사 중이다.경찰 관계자는 “수사 초기 단계여서 아직 정확한 추락 경위는 확인하지 못했다”며 “당장은 실족으로 사고가 난 것으로 판단하고 있다”고 전했다.이보희 기자