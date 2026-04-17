[포토] ‘늑구’ 포획 순간

1 / 10 이미지 확대 ‘늑구’ 포획된 순간 대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 ‘늑구’ 포획된 순간 대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 ‘늑구’ 포획된 순간 대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 ‘늑구’ 포획된 순간 대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 ‘늑구’ 포획된 순간 대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 ‘늑구’ 포획된 순간 대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 대전 오월드 탈출한 ‘늑구’ 안전히 생포 17일 오전 대전 중구 사정동 대전 오월드에서 수의사 등 오월드 관계자들이 마취총을 맞은 늑대, 늑구의 상태를 살피고 있다. 늑구는 지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 뒤 열흘만에 생포됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 대전 오월드 탈출한 ‘늑구’ 안전히 생포 17일 오전 대전 중구 사정동 대전 오월드에서 수의사 등 오월드 관계자들이 마취총을 맞은 늑대, 늑구의 상태를 살피고 있다. 늑구는 지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 뒤 열흘만에 생포됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 대전 오월드 탈출한 ‘늑구’ 안전히 생포 17일 오전 대전 중구 사정동 대전 오월드에서 수의사 등 오월드 관계자들이 마취총을 맞은 늑대, 늑구의 상태를 살피고 있다. 늑구는 지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 뒤 열흘만에 생포됐다. 2026.4.17 대전시 제공

이미지 확대 대전 오월드 탈출한 ‘늑구’ 안전히 생포17일 오전 대전 중구 사정동 대전 오월드에서 수의사 등 오월드 관계자들이 마취총을 맞은 늑대, 늑구의 상태를 살피고 있다. 늑구는 지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 뒤 열흘만에 생포됐다. 2026.4.17 대전시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다.늑구는 지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 뒤 생포됐다.온라인뉴스부