[포토] 차로 변경하다 ‘쾅’… 사고 난 트럭

1 / 2 이미지 확대 16일 오전 6시 46분께 전북 완주군 구이면의 한 자동차 전용도로에서 22.5t 화물트럭과 1t 트럭이 충돌해 7명이 다쳤다. 사진은 사고 현장. 2026.4.16 전북자치도소방본부 제공

이미지 확대 16일 오전 6시 46분께 전북 완주군 구이면의 한 자동차 전용도로에서 22.5t 화물트럭과 1t 트럭이 충돌해 7명이 다쳤다. 사진은 사고 현장. 2026.4.16 전북자치도소방본부 제공

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16일 오전 6시 46분쯤 전북 완주군 구이면의 한 자동차 전용도로에서 22.5t 화물트럭과 1t 트럭이 충돌해 7명이 다쳤다.이 사고로 1t 트럭에 타고 있던 A(70대)씨 등 6명이 의식을 잃거나 이마 등을 크게 다쳤고, 비교적 가벼운 부상을 입은 B(70대)씨와 함께 인근 병원에 이송됐다. 카고트럭 운전자는 증상이 없어 병원으로 옮겨지지 않았다.이날 사고는 1차로에서 진행 중이던 1t 트럭이 2차로를 달리던 카고트럭을 보지 못한 채 차선 변경을 하다 카고트럭 적재함에 실린 철주를 들이받아 발생한 것으로 파악됐다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.온라인뉴스부