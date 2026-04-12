완도 냉동창고서 화재… 화마 속 고립된 소방관 2명 참변

토치로 바닥 페인트 제거 중 발화

유증기 폭발 탓에 창고 안에 갇혀

샌드위치 패널 불붙어 진압 난관



44세 소방위, 1남 2녀 다둥이 가장

30세 소방사, 10월 결혼 앞둬 비보

李대통령 “용기와 헌신에 경의를”

이미지 확대 12일 전남 완도군의 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 불이 난 가운데 소방대원들이 진화 작업을 하고 있다. 이날 화재는 3시간 만에 꺼졌으나 창고 내부에서 진화 작업을 하던 소방관 2명이 숨졌다.

완도 연합뉴스

2026-04-13 10면

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전남 완도의 한 냉동창고 화재 현장에서 소방관 2명이 고립됐다가 숨지는 사고가 발생했다.12일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 8시 25분쯤 완도군 군외면 소재 수산물 가공업체 냉동창고(3693㎡)에서 불이 났다가 3시간 만에 진화됐다. 하지만 진화 과정에서 완도소방서 소속 A소방위와 해남소방서 지역대 소속 B소방사가 유증기 폭발로 인해 급속도로 확산한 불길에 참변을 당했다.현장에 선착한 소방대원 중 7명이 1차 진입을 통해 업체 관계자를 구조해 밖으로 나온 뒤 다시 연기가 보이자 진화를 마무리 하기 위해 2차 진입이 이뤄졌다.이후 불길이 돌연 거세지고 다량의 검은 연기가 발생하자 소방당국은 무전을 통해 3~4차례 대피 명령을 전파했다. 하지만 당국은 9시 2분쯤 A소방위와 B소방사가 탈출하지 못하고 고립된 사실을 파악했다. 위치 추적으로 이들이 창고 내부에 있다는 것을 확인한 당국은 10시 2분쯤 A소방위를, 11시 23분쯤 B소방사를 수습했다.B소방사는 임용된 지 3년 남짓한 30세의 새내기 소방관으로 오는 10월 결혼식을 앞둔 예비 신랑으로 알려져 안타까움을 더했다. 10년 넘게 전남 지역 재난 현장을 누빈 44세의 A소방위는 1남 2녀를 둔 가장으로 전해졌다.소방당국은 밀폐된 창고 내에 쌓여 있던 유증기가 폭발해 피해를 키운 것으로 보고 있다. 당국은 장비 39대와 대원 115명을 투입해 11시 26분쯤 진화를 마무리했다. 연기를 들이마신 수산물 업체 관계자 1명이 병원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.해당 창고는 2009년 준공된 건축물이다. 화재 발생 직전 울퉁불퉁한 바닥을 평탄화하고 재포장하는 작업을 했던 것으로 알려졌다. 이 과정에서 페인트를 제거하기 위해 토치를 사용하던 중 불이 났다고 공장 관계자는 진술했다. 당국은 불에 취약한 에폭시가 바닥에 포장돼 불이 확산했을 것으로 추정하고 있다. 해당 건축물은 샌드위치 패널 등이 일부 포함돼 화재 진압 등에 어려움을 겪은 것으로 전해졌다. 전남소방본부 관계자는 “정확한 화재 원인과 사망 경위는 조사해야 할 사안”이라고 말했다.실종 소방관 구조 등에 가용 인력과 장비를 총동원하라고 지시했던 이재명 대통령은 두 소방관의 순직과 관련해 X(옛 트위터)에 “그 용기와 헌신에 머리 숙여 경의를 표한다”며 “정부는 이번 사고를 엄중히 받아들이며 모든 현장 인력이 보다 안전한 환경에서 임무를 수행할 수 있도록 하겠다”고 적었다.완도 최종필 기자