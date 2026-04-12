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13m 아래로 추락한 30대 끝내 사망… 골재 채취장서 작업 도중 사고

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-04-12 10:45
입력 2026-04-12 10:14
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119구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119구급대 자료 이미지. 서울신문DB


경기 김포의 한 골재 채취장에서 30대 근로자가 추락 사망해 경찰이 수사에 나섰다.

12일 김포경찰서에 따르면 전날 오후 3시 11분쯤 김포시 대곶면 소재 골재 채취장에서 30대 근로자 A씨가 작업 도중 약 13m 아래로 추락했다.

A씨는 사고 직후 크게 다쳐 심정지 상태로 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌지만, 치료를 받던 중 결국 숨졌다.

조사 결과 A씨는 작업장 지붕에서 천막을 설치하는 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다. 정확한 추락 원인은 아직 확인되지 않았다.

경찰은 현장 관계자들을 상대로 안전 수칙 준수 여부를 비롯해 당시 작업 경위 전반을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “기초 조사를 마무리한 후 사건을 경기남부경찰청으로 이첩할 예정”이라고 말했다.

이정수 기자
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