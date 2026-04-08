“여긴 내 가방 자리, 왜 만져!” 지하철서 남성 뺨 때린 女, 3정거장 동안 ‘폭행’

부산 광역전철서 女승객 난동 영상 공개

이미지 확대 부산의 한 지하철에서 좌석을 둘러싼 시비 끝에 여성 승객이 남성을 폭행하며 난동을 부린 사건이 알려졌다. JTBC 뉴스 캡처

이미지 확대 한 여성이 퇴근 시간에 지하철 좌석 앞을 자신의 캐리어 2개로 막고 있다. 보배드림 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산의 한 지하철에서 좌석을 둘러싼 시비 끝에 여성 승객이 남성을 폭행하며 난동을 부린 사건이 알려졌다.7일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 사건은 지난 3일 오후 4시쯤 부산 부전역에서 울산 태화강역 구간을 운행 중인 광역전철에서 벌어졌다.제보자에 따르면 임산부석에 앉아 있던 여성은 자신의 옆 좌석에 가방을 올려두고 있었다. 이후 탑승한 남성이 여성에게 “가방을 놓아둔 자리에 앉아도 되냐”고 묻자 여성은 “내 가방 자리다”라며 언성을 높였다.남성이 “여기는 사람이 앉는 자리다”라며 가방을 들어 올리자 여성은 “왜 내 가방 건드리냐”며 소리치며 남성의 뺨을 여러 차례 때렸다.여성은 약 3개 역을 지나는 동안 폭언과 폭행을 이어간 것으로 전해졌다.다른 승객의 신고로 열차 직원까지 출동해 제지했지만 여성은 직원에게도 욕설과 폭언을 퍼부으며 난동을 이어갔다. 결국 여성은 직원과 승객들에 의해 열차 밖으로 끌려 나갔다.지하철이나 버스 등 대중교통을 이용하면서 가방 등으로 좌석을 점유하며 갈등이 빚어지는 사례는 반복되고 있다.2024년에는 한 여성이 퇴근 시간에 지하철 좌석 앞을 자신의 캐리어 2개로 막고 있는 모습이 담긴 사진이 공개되며 논란이 된 바 있다.2023년에는 서울 잠실 광역환승센터에서 경기도로 향하는 광역버스 안에서 옆좌석에 짐을 올려두고는 “내 물건 만지지 말라. 자리가 없으면 사람을 덜 태워야지”라고 말한 여성 승객의 사연이 알려져 공분을 산 바 있다.이보희 기자