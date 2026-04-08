전 여자친구 원룸 침입해 휴지에 불 지른 30대男 긴급체포

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

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헤어진 여자친구의 집을 찾아가 불을 지른 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.경기 시흥경찰서는 8일 현주건조물방화 등 혐의로 A씨를 전날 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 지난 4일 오전 4시쯤 시흥시 정왕동에 있는 전 여자친구 B씨의 원룸에 침입한 뒤 두루마리 휴지에 불을 지른 혐의를 받는다.B씨 집 도어록 비밀번호를 알고 있던 A씨는 B씨가 외출한 사이 원룸 안으로 들어가 범행을 저지른 것으로 조사됐다.다행히 불은 주변으로 번지지 않고 사실상 자연 소화돼 인명 피해 등은 발생하지 않았다.화재 사실을 파악한 건물주는 119에 신고했고, 경찰은 방화 가능성을 염두에 두고 수사를 벌이던 중 지난 6일 A씨가 건물에 드나드는 장면이 찍힌 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보하고 이튿날 주거지에 있던 A씨를 체포했다.A씨는 경찰 조사에서 “전 여자친구가 다른 남자를 만나는 것 같아 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장 신청을 검토할 방침이다. 경찰 관계자는 “피해자 B씨에 대해서는 용의자가 전 남자친구임을 확인한 지난 6일 스마트워치를 지급하는 등 보호조치를 했다”고 전했다.이정수 기자