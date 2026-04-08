“눈 비비다가 딱 1초 방심에 바다로 추락”… 70대 운전자 다행히 자력 탈출

지난 7일 오후 한림읍 한수리 방파제 인근서 추락

운전자 건강 상태 양호…음주 측정 결과도 이상없어

이미지 확대 운전자 A(72)씨가 제주 한림읍 방파제 인근에서 방심한 사히 차량이 바다로 추락하는 사고가 발생했으나 다행히 스스로 탈출했다. 사진은 승용차를 인양하는 모습. 제주해양경찰서 제공

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“눈에 벌레가 들어가 잠시 눈을 비비는 사이 차량이 바다로 추락했다”운전자 A(72)씨가 제주 한림읍 방파제 인근에서 방심한 사이 차량이 바다로 추락하는 사고가 발생했다. 다행히 A씨는 스스로 탈출했다.제주해양경찰서는 7일 오후 5시 26분쯤 제주시 한림읍 한수리 방파제 인근에서 승용차 1대가 바다로 추락했다는 신고를 접수하고 출동해 구조 활동을 벌였다고 8일 밝혔다.해경은 신고 접수 3분 만인 오후 5시 29분 현장에 도착했으며, 확인 결과 차량에는 운전자 1명만 탑승하고 있었고 이미 자력으로 빠져나온 상태였다. 차량은 앞부분이 바닷물에 잠긴 채 방파제 아래 해상에 걸쳐 있었다.운전자의 건강 상태는 양호했으며 음주 측정 결과도 이상이 없는 것으로 확인됐다. A씨는 해경 조사에서 “눈에 벌레가 들어가 잠시 눈을 비비는 사이 차량이 미끄러지며 바다로 떨어졌다”고 진술한 것으로 알려졌다.이번 사고는 올해 들어 처음 발생한 차량 해상 추락 사고다. 제주해경에 따르면 최근 3년간(2023~2025년) 제주시 관할 항·포구와 방파제 인근에서는 모두 16건의 차량 추락 사고가 발생했다. 연도별로는 2023년 2건, 2024년 7건, 2025년 7건으로 매년 비슷한 사고가 반복되는 것으로 나타났다.해경은 이들 사고 상당수가 운전 중 시야 분산이나 부주의로 인해 발생하는 것으로 보고 있다.제주해양경찰서 관계자는 “항·포구나 방파제, 갯바위 주변 도로는 폭이 좁고 안전시설이 제한적인 경우가 많다”며 “단 1~2초의 방심이 곧바로 차량 추락 등 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 저속 운행과 전방 주시 등 기본적인 안전수칙을 반드시 지켜야 한다”고 당부했다.제주 강동삼 기자