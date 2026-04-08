“부모와 싸워서” 오피스텔 7층부터 12층까지 불 지른 20대 남성 체포

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인천 한 오피스텔을 돌아다니며 제연 설비에 불을 지른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.8일 인천 남동경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 20대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다.A씨는 이날 오전 0시쯤 인천시 남동구 구월동 한 오피스텔 7~12층을 돌아다니며 복도에 설치된 제연 설비에 휴대용 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있다.이 불로 제연 댐퍼 회로기판 6개가 불에 타 103만원(소방서 추산)의 재산 피해가 났으며, 일부 주민이 대피했다.오전 0시 18분쯤 신고를 받고 출동한 소방 당국은 13분 만인 0시 31분쯤 불을 모두 껐다.경찰에 현행범으로 체포된 A씨는 “부모와 다퉈서 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “A씨도 오피스텔 주민인지 등 추가 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 방침”이라고 전했다.하승연 기자