“내 총으로 유명인 ○○○, △△△ 쏘겠다” 112에 신고한 60대 체포

이전에도 허위신고 이력…경범죄 혐의 입건

이미지 확대 장난전화, 허위신고 자료 이미지. (기사 내용과 직접 관련 없음) 123rf

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유명인들을 언급하며 “내가 가진 총으로 쏘겠다”고 신고한 60대가 경찰에 붙잡혔다.경기 부천원미경찰서는 경범죄처벌법 위반 혐의로 60대 여성 A씨를 조사하고 있다고 7일 밝혔다.A씨는 전날 오후 7시 47분쯤 경기 부천의 한 대학교에서 경찰에 허위 신고를 한 혐의를 받는다.그는 112에 전화를 걸어 유명인들의 실명을 언급하며 “갖고 있는 총으로 쏘겠다”고 신고했다.경찰은 위치 추적 등을 통해 허위 신고 접수 약 20분 만인 당일 오후 8시 5분쯤 부천의 한 대학 근처 카페에 있던 A씨를 현행범으로 체포했다.A씨는 이전에도 허위 신고를 한 이력이 있는 것으로 전해졌다. 실제 총기류를 소유하거나 소지하고 있지는 않았다.경찰 관계자는 “현재 A씨를 석방했으며 추후 추가 조사를 통해 구체적인 경위를 파악할 방침”이라고 밝혔다.신진호 기자