“틀니 보정, 환불해줘” 흉기 챙겨 치과 찾아가 협박…구속영장 신청

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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틀니 진료에 불만을 품고 치과에서 행패를 부리다 체포되고도 또 찾아가 흉기로 직원을 위협한 50대에 대해 구속영장이 신청됐다.충북 음성경찰서는 특수협박 혐의로 50대 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 5일 밝혔다.A씨는 지난 1일 오후 6시쯤 음성군의 한 치과에서 틀니 보정 작업에 불만을 품고 행패를 부린 혐의를 받는다.그는 환불을 요구했다가 거절당하자 지팡이로 직원을 위협하며 “흉기를 가져와 모두 찔러버리겠다”고 협박한 것으로 조사됐다.A씨는 당일 경찰에 현행범으로 체포됐다가 풀려났다.그러나 다음 날 오전 실제로 흉기를 챙겨 또다시 치과를 찾아갔고, 환불을 요구하며 직원을 위협한 것으로 조사됐다.경찰은 A씨의 재범 우려가 높다고 판단하고 구속영장을 신청했다.신진호 기자