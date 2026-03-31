딸·사위의 ‘캐리어 시신 유기’ CCTV에 찍혔다

경찰, 시체 유기 혐의로 긴급 체포

숨진 여성의 20대 딸 부부 범행 시인

이미지 확대 대구 북구 칠성동에 있는 잠수교 아래에서 31일 오전 10시 30분쯤 시신이 담긴 캐리어가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 2026. 3. 31. 대구 민경석 기자

2026-04-01 8면

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대구 도심을 흐르는 신천에서 50대 여성의 시신이 담긴 여행용 가방이 발견된 가운데 피해자의 딸과 사위가 경찰에 붙잡혔다.대구 북부경찰서는 31일 사체유기 혐의로 숨진 여성의 20대 딸 A씨와 사위 B씨를 긴급체포했다.경찰에 따르면 A씨 부부는 지난 18일 대구 중구에 있는 주거지에서 어머니의 시신을 여행용 가방에 담아 북구 칠성시장 인근 신천에 유기한 혐의를 받고 있다.시신은 약 2주가 지난 이날 오전 10시 30분쯤 “물 위에 수상한 가방이 떠다닌다”는 행인의 신고로 발견됐다. 당시 시신은 가방 안에 상당 시간 있었던 터라 일부 변형은 있지만, 외상 등의 흔적은 없었던 것으로 알려졌다. 이에 따라 독극물이나 약물에 의한 범죄 가능성도 제기됐다.사건 발생 직후 경찰은 시신에서 DNA 등을 채취해 대구에 사는 55세 여성으로 신원을 파악했다. 이와 함께 사망 전 행적과 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 A씨 부부가 시신을 유기하는 장면을 포착했다.이후 경찰은 A씨 등을 추적한 끝에 같은 날 오후 9시쯤 자택에 머무르던 이들을 붙잡았다. 두 사람은 경찰 조사 과정에서 범행을 시인한 것으로 확인됐다.경찰은 우선 이들을 구금한 뒤 날이 밝는 대로 구체적인 범행 동기와 수법 등을 조사할 방침이다. 경찰 관계자는 “A씨 부부가 직접 살해했는지, 했다면 누가 했는지 정확한 경위를 조사할 계획”이라며 “두 사람이 시신을 유기한 장소까지 이용한 교통수단 등 경위와 범행 동기를 수사해 구속 영장을 신청할 예정”이라고 말했다.대구 민경석 기자