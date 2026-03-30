메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

대전남부순환고속도로서 승용차와 중학교 체험학습버스 추돌…학생 등 6명 이송

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
하승연 기자
수정 2026-03-30 16:46
입력 2026-03-30 16:09
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


30일 오전 9시 48분쯤 대전 서구 관저동 대전남부순환고속도로 안영IC 방향 구봉터널 안에서 관광버스 4대와 승용차 1대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생했다.

이 사고로 체험학습을 가던 세종지역 중학교 학생 3명과 인솔자 2명, 70대 승용차 운전자 등 모두 6명이 다쳐 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 승용차가 터널 밖 공사로 서행·정차 중이던 버스 차량을 들이받으면서 잇따라 추돌사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.

경찰 관계자는 “버스 4대 모두 세종지역 한 중학교에서 체험학습을 위해 임차했던 것”이라며 “이송된 6명 외 3명도 귀가 후 병원 진료를 받겠다고 한 것으로 확인했다”고 밝혔다.



이어 “모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악했다”고 덧붙였다.

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 연쇄 추돌사고의 원인은 무엇인가요?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기