대전남부순환고속도로서 승용차와 중학교 체험학습버스 추돌…학생 등 6명 이송

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30일 오전 9시 48분쯤 대전 서구 관저동 대전남부순환고속도로 안영IC 방향 구봉터널 안에서 관광버스 4대와 승용차 1대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생했다.이 사고로 체험학습을 가던 세종지역 중학교 학생 3명과 인솔자 2명, 70대 승용차 운전자 등 모두 6명이 다쳐 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌다.경찰은 승용차가 터널 밖 공사로 서행·정차 중이던 버스 차량을 들이받으면서 잇따라 추돌사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.경찰 관계자는 “버스 4대 모두 세종지역 한 중학교에서 체험학습을 위해 임차했던 것”이라며 “이송된 6명 외 3명도 귀가 후 병원 진료를 받겠다고 한 것으로 확인했다”고 밝혔다.이어 “모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악했다”고 덧붙였다.하승연 기자