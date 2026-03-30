“차별버스 아웃”…전장연, 출근길 버스정류장 점거 시위

이미지 확대 30일 오전 전국장애인차별철폐연대가 서울 서대문구 서대문사거리 버스 정류장에서 대형 현수막을 펼치고 시위하는 모습. 전장연 제공

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전국장애인차별철폐연대(전장연)가 30일 서울 서대문구의 한 버스정류장에서 시위에 나서 일대 출근길 교통이 한때 혼란을 겪었다.전장연 소속 활동가들은 이날 오전 9시 20분쯤 서울 서대문구 서대문역 사거리 버스 정류장에서 휠체어를 탄 채 시내버스를 저지하고 나섰다. 이들은 버스를 막아선 채 ‘교통약자 이동권 보장법 제정 촉구’라고 적힌 대형 현수막을 펼치고 도로를 점거했다.박경석 전장연 상임공동대표 등 활동가는 “국회 1호 법안 교통약자 이동권 보장법 제정하라”라고 적힌 손팻말을 들고, 법 제정을 촉구하는 구호를 외쳤다. 박 대표는 “이 버스는 차별 버스”라며 “이 버스는 즉각적으로 운행을 멈춰야 한다고 촉구하기 위해서 ‘차별버스 OUT’을 외쳤다”고 말했다.경찰은 기동대를 투입해 활동가를 막고 일반교통방해죄에 해당하는 불법 행위라며 경고 방송을 했다. 이 시위로 버스 운행이 잠시 지연됐지만, 10여분 만인 9시 30분쯤 점거가 종료돼 교통마비로 이어지진 않았다. 경찰은 버스를 일반 차로로 우회 통행시켰다.앞서 지난 27일 서울 종로구 광화문 일대 버스 정류장에서 전장연이 탑승 및 점거 시위를 벌여 출근길이 마비됐다. 전장연은 국회 1호 법안 교통약자 이동권 보장법 제정을 촉구하는 ‘차별 버스 OUT 행동’의 하나로 기습 점거 시위를 이어가고 있다.문경근 기자