“살려달라 소리치며 뛰어와”… 주차장 칼부림 피해자·가해자 모두 위중(종합)

이미지 확대 27일 오전 11시 36분쯤 경남 창원시 성산구 한 아파트 인근 주차장에서 칼부림이 발생해 20대 여성이 심정지 상태로 이송되고 30대 남성이 크게 다쳐 이송됐다. 사진은 과학수사단 감식 현장. 2026.3.27 연합뉴스

이미지 확대 27일 오전 11시 36분쯤 경남 창원시 성산구 한 아파트 인근 주차장에서 칼부림이 발생해 20대 여성이 심정지 상태로 이송되고 30대 남성이 크게 다쳐 이송됐다. 사진은 사건 현장. 2026.3.27 연합뉴스

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경남 창원 아파트 상가 주차장에서 발생한 흉기 난동 사건은 30대 남성이 20대 여성을 찌른 뒤 자해한 것으로 추정됐다.27일 경찰과 창원소방본부 등에 따르면 이날 오전 11시 36분쯤 창원시 성산구 상남동 한 아파트 상가 주차장에서 “남성이 여성을 흉기로 찔렀고, 남성도 쓰러져 있다”는 행인의 신고가 접수됐다.신고는 경찰의 공조 요청을 통해 소방당국에도 전달됐다.출동한 소방당국은 심정지 상태인 20대 여성 A씨와 크게 다친 30대 남성 B씨를 발견해 병원으로 긴급 이송했다.A씨는 목 부위에 자상을 입고 심정지 상태로 옮겨졌으며 현재 생명이 위독한 상태인 것으로 전해졌다. B씨 역시 목 부위를 크게 다쳐 병원에서 치료받고 있다.현재 병원에서 치료받고 있는 두 사람 모두 위중한 상태인 것으로 알려졌다.상가 한 상인은 “A씨가 아파트 인근에서 상가까지 살려달라고 소리치며 뛰어왔다”고 당시 상황을 전했다.경찰은 B씨가 A씨를 흉기로 찌른 뒤 자해한 것으로 보고, 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 정확한 사건 경위와 범행 동기와 두 사람의 관계 등을 조사하고 있다.이정수 기자