“대전 안전공업 경보 울렸다 바로 꺼진 게 대피 지연 원인”

이미지 확대 대규모 합동감식 23일 오전 74명의 사상자가 발생한 대전 대덕구 안전공업에서 화재 원인 등을 규명하기 위한 합동감식이 진행되고 있다. 2026.3.23

이미지 확대 조사받고 떠나는 안전공업 손주환 대표이사 대형 화재로 74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업의 손주환 대표이사가 23일 오후 합동 감식과 압수수색이 진행 중인 안전공업 본사를 떠나고 있다. 2026.3.23 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재 당시 경보가 울렸다가 바로 꺼진 것으로 확인됐다. 경찰은 이 같은 상황이 대피 지연과 관련이 있다고 보고 있다.경영진 6명에 대한 출국금지 조치도 내려졌다.대전경찰청 광역범죄수사대는 26일 안전공업 화재 브리핑에서 “최초 화재 발생과 그 이후 급격한 연소 확대 부분도 중요하지만 그에 못지않게 많은 분이 제때 대피하지 못해 희생이 컸던 부분이 상당히 중요하다”면서 “현재까지 관련자 53명을 조사했다”고 밝혔다.이어 “관련자 진술을 종합하면 처음에는 화재 발생 때 경보를 들었지만 불과 얼마 되지 않아 경보가 바로 꺼졌다”면서 “그런 이유로 평소와 같은 경보기 오작동으로 알았다고 한다”고 전했다.결국 “다른 사람이 지르는 소리를 듣거나 연기를 목격하는 등 직접 화재를 인지하고 나서야 대피했다는 게 공통적인 진술”이라고 설명했다.경찰은 “이게 대피를 지연시킨 원인”이라며 “경보가 울리다가 중단된 부분과 관련해 어떤 이유로 그런 건지, 누가 경보기를 끈 건지, 시스템상 문제가 있었던 건지 등에 대해 앞으로 계속 조사할 예정”이라고 덧붙였다.경찰은 또 “경영진 6명에 대해 출국금지 조치했고 지난 23일 압수수색 과정에서 확보한 업무용 PC와 개인 휴대전화 등 256점을 디지털 포렌식 분석 중”이라고 덧붙였다.신진호 기자