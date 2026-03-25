교내서 “후~” 당당 흡연하고 SNS 올린 전남 고교생들…입학 이틀 만에 ‘출석정지’

전남교육청 “교내서 버젓이 흡연…징계 결정”

이미지 확대 전남 한 고등학교에서 신입생들이 담배를 피우고 이를 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 징계를 받았다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 한 고등학교 신입생들이 교내에서 당당하게 담배를 피우는 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산돼 충격을 안겼다.25일 전남교육청에 따르면 이달 초 전남의 한 고등학교에서 일부 남녀 신입생들이 복도나 화장실에서 흡연하거나 춤을 추는 모습을 SNS에 게시했다.다른 반 교실 문을 열고 난동을 부리는가 하면 제지하는 교사들에 폭언하는 모습 등도 담겼다.해당 학생들은 광주에서 중학교에 다니다 해당 고교에 입학한 지 이틀 만에 이 같은 일을 벌인 것으로 전해졌다.교육 당국은 해당 학생들에 출석 정지 등 징계를 내린 것으로 알려졌다.도교육청 관계자는 “실내에서 저렇게 버젓이 흡연하는 모습에 매우 놀랐다”며 “같은 일이 반복되지 않도록 지도하고 있다”고 전했다.이보희 기자