[속보] “샤워실 안 비극”…청주교도소 30대女 재소자 사망

이미지 확대 청주여자교도소. 연합뉴스 자료사진

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충북 청주여자교도소에서 30대 여성 재소자가 사망했다.25일 법무부 등에 따르면 지난 20일 오후 교도소 샤워실에서 재소자 A씨가 혼수 상태로 교도관에 의해 발견돼 병원으로 이송됐다.당시 A씨는 샤워 시간에 맞춰 혼자 들어가 있었던 것으로 조사됐다.통상 재소자가 샤워할 때는 교도관이 밖에서 대기하는 것으로 알려졌다.A씨는 대기하고 있던 교도관에 의해 발견돼 곧바로 병원으로 옮겨져 치료받았으나 24일 끝내 숨졌다.현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.교정 당국은 A씨가 자살을 시도한 것으로 보고 정확한 경위를 파악하고 있다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.이보희 기자