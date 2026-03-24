지적장애 조카 바다에 빠뜨려 살해한 삼촌… 입수 뒤 혼자 빠져나와

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지적장애를 가진 조카를 물에 빠뜨려 숨지게 한 삼촌이 해경에 붙잡혔다.포항해양경찰서는 지적장애를 가진 조카를 살해한 혐의(살인)로 60대 남성 A씨를 긴급체포해 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다.포항해경에 따르면 A씨는 지난 22일 경주시 소재 항포구에서 조카인 30대 B씨와 함께 바다로 들어간 후 구조 조치를 하지 않고 방치해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.A씨는 B씨에게 수면제를 먹인 뒤 인근 해안가로 이동해 함께 바다에 들어가 혼자 빠져나온 것으로 확인됐다. A씨는 약 6년 전부터 B씨와 치매를 앓고 있는 노모 모두를 부양 중이었다.조사 과정에서 A씨는 “함께 자살하려 했다”는 취지로 진술했다.이근안 포항해양경찰서장은 “추가 수사를 통해 구체적인 범행 동기와 경위 등을 확인할 계획”이라고 했다.포항 김형엽 기자