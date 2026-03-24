“키우기 싫었다” 3살 딸 학대치사 친모, 거짓말 탐지기서 ‘삐’…결국 범행 인정

“딸이 이불 뒤집어쓰고 숨져있었다”

거짓말탐지기 조사서 ‘거짓’ 반응

공범 대질 조사 과정서 ‘살해’ 인정 진술

이미지 확대 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 친모 A씨가 19일 경기도 안산시 수원지방법원 안산지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 친모 A씨를 도와 시신을 유기한 30대 남성 B씨가 19일 경기도 안산시 수원지방법원 안산지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

B씨는 C양이 숨진 뒤 수일이 지난 시점에 C양의 시신을 안산시 한 야산에 유기한 혐의를 받고 있다. 2026.3.19. 공동취재

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세 살 딸을 학대해 숨지게 한 30대 친모가 거짓말 탐지기 조사 끝에 자신의 혐의를 인정하는 취지의 진술을 한 것으로 확인됐다.24일 경기 시흥경찰서에 따르면 30대 여성 A씨는 최근 경찰 조사에서 남편과 사이가 좋지 않았던 점과 아이를 키우기 힘들었던 점 등을 언급한 것으로 파악됐다.그는 2020년 2월 경기 시흥시 정왕동의 한 아파트에서 3살이었던 친딸 C양을 학대해 숨지게 한 혐의(아동학대치사)를 받는다.A씨와 연인 관계인 B씨는 C양이 숨지고 며칠 뒤 시신을 안산시 단원구의 한 야산에 유기한 혐의(사체유기)를 받고 있다. 그는 C양의 친부는 아니다.B씨는 경찰 조사에서 “A씨가 딸의 목을 졸라 숨지게 했다는 이야기를 들었다”는 취지의 진술을 하기도 했다.그러나 A씨는 “딸이 이불을 뒤집어쓴 채 숨져 있었다”며 학대 사실을 부인해 왔다.하지만 지난 19일 구속 이후 진행한 경찰의 거짓말 탐지기 조사에서 일부 진술에 대해 거짓 반응이 나왔고, 공범 B씨와 대질 조사 과정에서는 살해를 인정하는 취지의 진술을 한 것으로 파악됐다.범행 동기에 대해 A씨는 “딸을 키우기 싫었다”는 취지의 진술도 한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨의 진술을 토대로 적용 혐의를 아동학대치사에서 살인으로 변경하는 방안을 검토 중이다.앞서 A씨는 범행을 숨기기 위해 C양의 초등학교 입학을 미루다가 올해 입학을 신청, B씨의 조카를 C양인 것처럼 학교에 데려가기도 했다.이후 지난 16일 C양이 학교에 오지 않는 것을 이상하게 여긴 학교 측은 경찰에 신고했고, 경찰은 같은 날 오후 9시 30분쯤 시흥시 정왕동 한 숙박시설에서 A씨와 B씨를 체포했다.이어 지난 18일 안산시 단원구 와동 한 야산에서 C양으로 추정되는 이불에 쌓인 사체를 발견해 수습, 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.경찰은 19일 법원으로부터 A씨와 B씨 구속영장을 발부받아 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.이보희 기자