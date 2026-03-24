대전 화재 희생자 합동분향소 찾은 김태흠 “근본적 대책 마련해야”

이미지 확대 김태흠 충남도지사가 24일 대전시청에 마련된 합동분양소에서 조문하고 있다. 도 제공

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김태흠 충남도지사가 24일 대전 자동차 부품 공장 화재 사고 희생자들을 추모하기 위해 대전시청에 마련된 합동분향소를 찾아 조문했다.이번 조문은 안타까운 참사에 대해 도 차원의 깊은 애도를 표하고, 사고 수습을 위해 양 시도 간 긴밀히 협력하겠다는 연대의 의미를 담고 있다.김 지사는 분향소에서 헌화와 묵념을 마친 뒤, 현장에 머물고 있는 유가족들을 만나 위로했다.김 지사는 “화재로 안타깝게 희생되신 분들에게 깊은 애도를 표한다”며 “순식간에 벌어진 참사 앞에 마음이 무겁고 비통함을 금할 수 없다”고 말했다.이어 “다시는 안타까운 사고가 반복되지 않도록 철저한 원인 규명과 함께 현장의 안전을 다시 세우는 근본적인 대책이 반드시 뒤따라야 한다”며 “이러한 비극이 반복되지 않도록 현장을 점검하고 대책을 마련하겠다”고 강조했다.홍성 이종익 기자