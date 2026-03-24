‘담배가게 아가씨’ 성적 패러디… 성인지 감수성 부족한 제주청년센터 홍보영상 일파만파

이미지 확대 제주청년센터 인스타그램에 올라온 사과문. 제주청년센터 인스타그램 캡처

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“직원을 대상으로 성인지 교육을 진행하겠다.”제주청년센터의 성인지 감수성 부족한 홍보 영상()이 일파만파 확산하자 청년센터장이 공식 사과문을 올린 뒤 24일 이같이 밝혔다.청년센터는 사과문에서 “기존에 잘 알려진 곡인 ‘담배가게 아가씨’를 패러디해 사람과 사람 간의 만남을 주제로 홍보 영상을 기획했다”며 “원곡의 표현을 살리고자 했으나 불편을 드릴 수 있다는 점을 충분히 고려하지 못했다”고 밝혔다.이어 “영상 속 비속어를 연상시키는 표현으로 불편을 드린 점 사과드린다”며 “앞으로 유사한 문제가 발생하지 않도록 세심한 검토와 주의를 기울이겠다”고 덧붙였다.그러나 공식 사과문에 달린 댓글은 ‘사람과 사람 간의 만남, 미숙한 같은 책임회피적 표현으로 문제의 본질을 흐리지 마십시오’ ‘제주청년센터 말고 제주한국남자센터로 센터명 변경하면 멋진 한국남자분들만의 센터가 될 거 같아요’라며 거침없는 비판이 이어져 논란이 사그라들지 않고 있다.앞서 제주청년센터는 최근 공식 인스타그램 계정에 동아리 멤버 모집을 홍보하는 영상을 게시했다. 영상은 가수 송창식의 노래 ‘담배가게 아가씨’를 패러디한 형식으로 제작됐다.영상 속에서 기타를 멘 남성이 “우리 청년센터에는 아가씨가 예쁘다네”, “온 제주 청년들이 너도나도 기웃기웃기웃” 등의 가사를 부르며 여성 직원을 중심으로 한 상황을 연출했다. 일부 장면에서는 여러 남성 직원이 해당 여성 직원에게 접근했다가 거절당하는 장면이 이어졌다.문제는 이후 장면에서 더욱 커졌다. 한 남성 직원이 여성에게 인사를 건넸다가 무시당하자 여성의 뒷모습을 향해 욕설로 보일 수 있는 입모양을 하는 장면이 모자이크 없이 노출된 것이다.공공기관 성격의 조직이 제작한 홍보 영상에 여성의 외모를 강조하거나 성적 대상화로 해석될 수 있는 표현이 포함된 데다, 여성에게 욕설을 하는 듯한 장면까지 등장하면서 부적절하다는 지적이 잇따르고 있다.특히 한 네티즌이 욕설 장면을 언급하며 “딱지 맞은 매니저님 욕설이 찰지네요”라고 댓글을 달자, 센터 측이 “앗… 보셨군요”라고 답글을 남긴 사실도 알려지면서 논란이 더욱 커졌다. 센터가 문제 장면을 인지하고도 가볍게 대응했다는 비판이 제기됐다.결국 논란이 확산하자 제주청년센터는 해당 영상을 삭제하고 공식 인스타그램을 통해 사과문을 게시했다.현재 제주도는 해당 사안의 경위를 파악하고 있는 것으로 알려졌다.제주 강동삼 기자