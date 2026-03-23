또 노후 풍력발전기 화재… 영덕서 점검 중 작업자 3명 사망

전국 풍력단지에서 사고 잇달아

이미지 확대 경북 영덕군 영덕읍 창포리의 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 23일 오후 발전기 점검 작업 도중 화재가 발생해 발전기 날개가 불길과 검은 연기에 휩싸여 추락하고 있다.

영덕 연합뉴스

2026-03-24 12면

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노후 풍력발전기 점검 도중 화재로 작업자 3명이 사망하는 사고가 발생했다. 이번 인명 사고를 포함해 노후 풍력발전기와 관련한 사고가 최근 잇따르고 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.경북 영덕군과 기후에너지환경부, 경북소방본부 등에 따르면 23일 오후 1시 11분쯤 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 19호기에서 불이 나 공급업체 직원 3명이 숨졌다. 이들은 발전기 안팎에서 재가동을 위한 점검 작업을 진행하고 있었던 것으로 알려졌다. 화재 발생 이후 연락이 두절됐던 이들은 약 4시간 만에 사망이 확인됐다.소방 당국은 헬기 15대와 장비 50대, 148명을 투입해 진화 작업을 벌였으나 발전기 타워 높이가 78m에 달하면서 불을 끄는 데 어려움을 겪었다. 또 발전기 날개가 떨어지며 인근 야산으로 불이 옮겨붙기도 했다.이 단지 내 발전기는 지난달 2일 21호기가 블레이드(날개) 파손으로 기둥이 꺾여 도로 위로 넘어지면서 가동이 모두 중단된 상태였다. 탄소섬유 소재인 블레이드가 발전기 가동 중지 기준에 못 미치는 풍속 환경에서 부서지는 등 위험성이 있다고 판단됐기 때문이다. 사고 당시 발전기 기둥은 차량이 아래로 지나가기 직전 쓰러지는 등 자칫 인명 사고가 발생할 수도 있었던 아찔한 상황이었다.이곳에 들어선 발전기 24기(사유지 10기·군유지 14기)는 2004~2005년 조성됐으며 20년의 설계 수명을 다해 설비 교체를 준비하고 있었던 것으로 전해졌다. 점검 작업과 설비 교체 등을 마무리하면 발전사인 영덕풍력의 자체 조사와 기후부 및 전문가 합동 조사 등을 거쳐 발전단지 재가동 여부를 결정할 예정이었다.영덕 풍력발전단지 내 꺾임 사고에 이어 8일 뒤 경남 양산시 에덴밸리 인근 야산에서는 2011년 설치된 풍력발전기에서 화재가 발생했다. 당시 불은 발전기 아래 잡목 등에 옮겨붙기도 했지만 다행히 크게 번지지 않고 진화됐다. 앞서 지난해 11월에는 강원도 평창군 대관령 목장 근처에 있는 풍력발전기에서 불이 나 발전기 모터 등을 모두 태웠다. 같은 해 5월에도 경북 영천시 화산풍력발전소에서 화재가 발생했다. 최근 풍력발전기 사고가 잇따르자 기후부는 가동한 지 20년이 지난 노후 풍력발전기와, 화재가 발생한 발전기와 같은 제조사 발전기를 대상으로 긴급 안전 점검을 벌이기도 했다. 영덕군 관계자는 “풍력발전기 날개 잔해물 낙하와 산불 확산 가능성 등으로 사고 발생 즉시 인근 도로를 통제했다”며 “향후 사고 원인 조사 등을 토대로 조치를 취해 나갈 것”이라고 말했다.영덕 김형엽 기자