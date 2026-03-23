[단독] 직원들 “15년간 최소 30번 불… 대형사고 터질 줄 알았다”

잦은 화재에도 사측은 안전불감증

이미지 확대 잿더미 된 건물… 현장 합동 감식 74명의 인명 피해가 발생한 화재와 관련해 23일 대전 대덕구 안전공업에서 합동 감식이 진행되고 있다. 검게 그을린 잔해와 뒤틀린 철골 사이로 조사관들이 화재 흔적을 살피고 있다.

대전 연합뉴스

2026-03-24 2면

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대전 자동차 부품 공장 참사 원인 중 하나로 안전불감증이 꼽히는 가운데 해당 업체에서는 지난 15년 동안 최소 30번의 크고 작은 화재가 반복됐다는 증언이 나왔다.안전공업에서 장기간 근무 중인 직원 A씨는 23일 서울신문과의 인터뷰에서 “최근 15년간 약 30번 이상의 화재가 발생했다”며 “설비 쇼트나 용접 작업 등으로 인한 화재가 빈번했다”고 말했다. 그는 화재가 반복됐음에도 회사가 전혀 대책을 강구하지 않았다고 주장했다. A씨는 “먼지를 모으는 집진설비 일부는 15년 이상 노후화됐고 주기적인 청소나 필터 교체 등 기본적인 유지보수가 제대로 이뤄지지 않았다”며 “일반 송풍 집진기는 청소한 지 5년은 넘었을 것”이라고 말했다. 이어 “경보음이 들리거나 화재를 목격하면 사무실 직원들이 소화기를 직접 들고 뛰어가서 불을 꺼야 했다”고 전했다.산업안전보건연구원에 따르면 집진설비에 분진이 쌓이면 자연 발화의 원인이 될 수 있어 분진이 쌓이기 전 주기적인 청소가 필요하다. 또 다른 직원 B씨는 “동료들 사이에서 회사의 안전불감증으로 ‘언젠가 대형 사고가 터질 것’이라는 우려가 많았는데 결국 현실화됐다”고 말했다.화재경보기 오작동이 유독 잦았던 것도 공장 전체에 깔린 오일미스트 때문이라는 게 직원들의 설명이다. 오일미스트는 공기 중에 떠다니는 가연성 물질로 농도가 짙어지면 경보 감지기 주변 환경이 불안정해져 오작동으로 이어진다. B씨는 “화재경보기 오작동이 자주 있었고, 그래서 직원들이 이번 경보에 바로 대응하지 못했을 것”이라고 말했다. 실제 화재와 오작동이 혼재되면서 대응 체계가 더욱 약해졌다는 지적이다.경찰과 고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부를 가리기 위한 수사에 돌입했다. 대전경찰청과 대전고용노동청은 이날 약 60명을 투입해 안전공업 본사와 공장 및 대표 자택 등을 압수수색했다. 경찰과 노동당국은 확보한 PC, 휴대전화, 관련 서류 등을 분석해 소방 안전 관리와 대피 등 안전 조치 이행 여부 등을 살펴볼 예정이다. 또 사망자 14명 중 9명이 발견된 복층 구조 휴게시설(헬스장)과 관련, 도면에도 없는 구조 변경이 이뤄진 과정을 점검할 것으로 보인다.대전소방본부·국립과학수사연구원·대전고용노동청 등 9개 관계 기관은 62명을 투입해 화재 현장 합동 감식을 벌였다. 전날 감식 회의에 참여했던 유가족 대표 2명도 참관했다. 당국은 유력한 발화지로 추정되는 공장 1층에 감식반을 우선 투입해 설비 구조 등을 확인하고 화재 잔해물을 수거했다. 앞서 경찰은 “1층 가공라인 천장 부근에서 불꽃이 튀는 것을 봤다”는 관계자 진술을 확보했다.한편 2024년 6월 발생한 경기 화성시 아리셀 공장 화재 참사 유가족들은 이날 대전시청에 마련된 합동분향소를 찾아 참배한 뒤 희생자 유가족을 위로했다. 양한웅 아리셀대책위원회 공동대표와 유가족 3명은 “유해의 온전한 수습과 원인 규명은 첫 단계부터 철저히 이뤄져야 한다”고 강조했다.대전 임태환·박승기 기자·서울 손지연 기자·박다운 수습기자