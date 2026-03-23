“승무원들, 공항 가다 교통사고”…에어부산 항공편 15시간 지연

이미지 확대 에어부산 항공기. 에어부산 제공

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태국 방콕에서 출발해 부산에 도착 예정이던 에어부산 여객기가 승무원 교통사고로 15시간가량 지연되고 있다.23일 에어부산에 따르면 한국시간으로 이날 오전 0시 55분쯤 방콕 수완나품 국제공항에서 부산으로 출발 예정이던 에어부산 BX726편 여객기 출발이 지연되고 있다.해당 항공편 승무원들은 호텔 셔틀버스를 타고 공항으로 이동하던 중 교통사고를 당했다. 다행히 크게 다친 승무원은 없는 것으로 전해졌다.에어부산은 승무원들을 교체한 뒤 해당 여객기를 한국시간 이날 오후 3시 50분 출발시킬 예정이다. 승객 231명은 현지 호텔로 이동한 상태다.에어부산 관계자는 “승무원이 공항 이동 과정에서 발생한 갑작스러운 사고로, 관련 상황 파악과 운항 검토 과정에서 다소 시간이 소요됐다”며 “현재는 승객들을 호텔로 안내한 상황”이라고 밝혔다.윤예림 기자