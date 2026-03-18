경찰, ‘반포대교 추락 포르쉐’ 약물 출처 병원 원장 입건…공범 내일 송치

이미지 확대 약물을 투약한 상태로 차량을 몰다 반포대교 난간을 뚫고 추락한 30대 여성 A씨가 지난달 27일 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 휠체어를 타고 출석하고 있다. 뉴스1

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지난 달 반포대교에서 추락한 차량의 운전자가 투약한 프로포폴의 출처로 지목되는 병원 원장이 경찰 수사망에 올랐다. 병원에서 약물을 빼돌려 운전자에게 건넨 공범은 곧 검찰에 송치될 예정이다.서울 용산경찰서는 최근 서울 서초구의 한 성형외과 원장을 ‘마약류관리법 위반’ 혐의로 입건해 수사 중이라고 18일 밝혔다. 병원 내 마약류 관리·감독을 소홀히 한 혐의다.해당 병원은 의사 1명이 운영하던 소규모 의료기관으로, 포르쉐 운전자 A씨에게 프로포폴을 건넨 전직 간호조무사 30대 여성 B씨가 근무했던 곳이다. 경찰은 최근 병원을 압수수색해 처방 내역과 의약품 반출입 자료를 확보했다.사고 차량에서 발견된 100여개의 약물은 모두 B씨가 빼돌린 것으로 파악됐다. B씨는 병원에서 사용량을 부풀리는 방식으로 범행을 저지른 것으로 조사됐다.B씨는 오는 19일 구속 송치될 예정이다. 그는 A씨가 운영하는 병원 마케팅 대행업체와 거래 관계가 있는 병원 직원으로, 최근 경찰에 자진 출석해 자신이 약물을 건넸다고 진술했다. 앞서 경찰은 A씨에 대해서도 구속 송치한 바 있다.경찰은 “추가 혐의에 대해서도 계속 수사를 이어갈 방침”이라고 밝혔다. 이번 사건을 계기로 서울 강남 일대 성형외과 및 피부과의 마약류 관리 전반으로 수사가 확대될 전망이다.반영윤 기자