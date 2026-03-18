전남경찰청, 4월 20일부터 교차로 우회전 집중 단속

1개월간 홍보 후 집중단속

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전남경찰청이 교차로 우회전 집중 단속에 나선다.전남경찰청은 교통사고 감소를 위해 이달부터 6월까지 우회전 일시정지 집중 홍보 및 단속에 나선다고 18일 밝혔다.우회전 일시정지 제도는 시행 3년이 지났다. 하지만 경찰 통계에 따르면 2023년부터 2025년까지 최근 3년간 도내 우회전 교통사고는 감소했으나 사망자는 2024년 3명, 2025년 6명으로 매년 증가하고 있다.경찰은 단속에 앞서 이번 주부터 한 달간 미디어 등 다양한 매체를 활용해 홍보를 전개한다. 이어 다음 달 20일부터 교통·지역·기동대 등 가용경력을 동원해 교통사고 다발지역 등 주요 교차로 중심으로 우회전 일시정지 위반 차량을 단속할 방침이다.우회전 차량도 전방 신호가 ‘적색’인 상태에서 일시정지하지 않으면 ‘신호위반’으로 단속된다. 또 우회전 후 만나는 횡단보도에서 보행자가 건너고 있거나 건너려고 한다면 반드시 멈춰야 한다. 그렇지 않으면 단속 대상이다.전남경찰청 관계자는 “우회전 일시정지는 선택이 아닌 법적 의무다”며 “잠깐의 멈춤이 소중한 생명을 지킬 수 있는 만큼 모든 운전자가 우회전 일시정지를 생활 속 안전습관으로 정착시켜 주시길 바란다”고 당부했다.무안 최종필 기자