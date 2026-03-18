“사고 내고 술자리” ‘술타기’ 인정한 이재룡…검찰 송치

음주측정 방해 혐의 추가 적용

이미지 확대 경찰 조사 받고 귀가하는 이재룡 음주운전을 시인한 배우 이재룡이 10일 오후 서울 강남경찰서 교통조사계에서 피의자 신분으로 조사를 받고 나와 차량으로 이동하고 있다. 이씨는 지난 6일 오후 11시쯤 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받는다. 2026.3.10 뉴스1

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음주 상태로 차를 몰다 사고를 내고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)씨가 검찰에 넘겨졌다. 이른바 ‘술타기’ 혐의도 추가 적용됐다.서울 강남경찰서는 18일 도로교통법상 음주운전·사고 후 미조치·음주측정 방해 혐의로 이씨를 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.이씨는 지난 6일 오후 11시쯤 지하철 7호선 청담역 인근에서 차를 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다.이씨는 사고를 낸 뒤 또 다른 술자리에 참석했다가 약 3시간 뒤 지인 집에서 경찰에 붙잡혔다.이씨는 경찰 조사에서 음주운전 사실을 부인했으나, 사고 이튿날인 7일 변호인을 통해 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며, 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다’고 시인했다.경찰은 이씨가 사고 직후 또 술자리에 참석해 고기와 소주를 주문한 정황을 파악했다. 이어 지난 10일 피의자 신분으로 이씨를 조사하고 동석자들을 상대로 술자리가 이뤄진 경위 등을 캐물어 이씨가 음주 측정을 방해하기 위해 ‘술타기’ 수법을 시도한 것으로 판단했다.술타기는 음주운전을 하다 사고를 낸 운전자가 경찰의 음주 측정을 방해하기 위해 사고 후 술을 마시는 수법이다.지난 2024년 가수 김호중이 이러한 방식으로 음주운전 혐의를 벗으려 해 파문이 일었고, 이를 계기로 ‘술타기’ 시도를 음주 측정 거부와 동일하게 처벌하는 법안이 지난해 6월 시행됐다.김소라 기자