‘BTS 공연 D-2’ 종로· 중구 테러경보 ‘주의’ 격상

19일 0시부터 21일 24시까지

“테러 위협 가능성 배제할 수 없어”

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 종로구 광화문사거리에 도로 통제 안내 표시판이 설치돼 있다. 2026.3.17 홍윤기 기자

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오는 21일 서울 광화문에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 이틀 앞두고 서울 종로구·중구 일대의 테러 경보 단계가 상향 조정된다.정부는 오는 19일 0시부터 21일 24시까지 종로구·중구 지역에 대한 테러 경보가 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 격상된다고 18일 밝혔다.‘테러 경보’는 테러 위협의 정도에 따라 관심·주의·경계·심각의 4단계로 구분된다.정부는 “최근 불안정한 국제 정세를 감안할 때 방탄소년단 공연과 같이 대규모 인파가 몰리는 행사에 대한 테러 위협 가능성을 배제할 수 없다”며 “국민 안전을 최우선으로 확보하기 위해 선제적 대비 태세를 갖추기로 했다”고 설명했다.이에 따라 관계기관은 경보 단계별 대응 조치를 신속히 시행하고, 주요 행사장 고 다중이용 시설에 대한 경계와 순찰을 강화한다. 또 문제 상황이 발생했을 때 즉각 대응할 수 있도록 유관기관 간 합동 대응 체계도 강화할 방침이다.정부는 “경보 발령을 계기로 모든 관계기관이 하나로 협력해 철저한 대비 태세를 유지할 것”이라며 “행사 기간 어떤 상황에도 신속하고 빈틈없이 대응해 공연이 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.김소라 기자