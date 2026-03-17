메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[속보] 부산서 항공사 기장 흉기에 찔려 숨져…‘앙심 품은 전 동료’ 추적

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-03-17 12:22
입력 2026-03-17 12:22
이미지 확대
서울신문 DB
서울신문 DB


부산에서 현직 항공사 기장이 자택에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 경찰은 전 동료를 용의자로 특정하고 추적하고 있다.

17일 경찰과 항공업계에 따르면 이날 오전 7시 15분쯤 부산진구의 한 아파트에서 50대 항공사 기장 A씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다.

경찰은 A씨와 함께 근무했던 기장 B씨를 유력한 용의자로 특정하고 행방을 쫓고 있다.

경찰은 B씨가 이날 오전 5시 30분쯤 A씨를 습격한 뒤 경남 창원시 방향으로 도주한 것으로 파악했다.

B씨는 지난 16일에도 경기 고양시에서 기장 C씨를 대상으로도 범행하려다 미수에 그친 것으로 알려졌다.

B씨는 과거 함께 근무했던 조종사들에게 앙심을 품고 범행한 것으로 전해졌으며, 일부 조종사들은 경찰에 신변 보호를 요청한 것으로 알려졌다.

김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
용의자 B씨가 범행을 저지른 동기는 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기