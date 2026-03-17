“난 후레자식, 입금 안 하면 무차별 성폭행”…현관문에 도배한 막장 협박문

이미지 확대 자기를 성범죄라고 소개한 인물이 빌라 출입문에 래커칠 테러와 함께 수십 장의 협박문을 게재한 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다. JTBC ‘사건반장’ 캡처

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부산의 한 빌라 출입문에 래커칠과 함께 “남녀노소에 무차별 성폭행을 가하겠다”는 협박문 수십 장이 붙어 경찰이 수사에 나섰다.지난 16일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 지난 14일 저녁 부산 기장군 소재의 한 빌라 출입문에 래커칠과 함께 수십 장의 협박문이 붙어 있는 것을 발견했다.당시 상황이 담긴 사진에는 빌라 출입문이 검은색과 빨간색 래커로 훼손됐고, A4 용지로 인쇄된 협박문이 여러 장 붙어 있는 모습이 담겼다. 협박문을 작성한 인물은 “안녕하십니까. 부산 시민 여러분. 후레자식 XXX입니다”라며 “미성년자 성추행으로 김해 교도소에서 출소한 지 한 달 차”라고 자신을 소개했다.그는 협박문에 가족이라며 특정 인물들의 주민등록번호와 연락처 등 개인정보를 공개하고, 자신이 존속폭행으로 신고됐다고 적었다. 이어 “전자발찌 때문에 취업도 안 되는 상황에서 불법 도박 사이트에서 돈을 잃어 빚까지 지게 됐다”며 “내 계좌로 내일까지 100만원이 입금되지 않으면 부산 시민을 상대로 노인, 성인 미성년자 등 여성이라면 아무라도 상관없이 칼부림이나 성폭행을 저지르겠다”고 했다.경찰 조사 결과 협박문에 적힌 인물들은 해당 협박문을 붙인 용의자와는 관련이 없는 사람들로 파악됐다. 경찰은 용의자가 래커칠하고 협박문을 붙인 경위와 범행 동기에 대해 파악하는 등 수사를 이어가고 있다.문경근 기자