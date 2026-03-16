올해 첫 대형 산불 피의자 잡고 보니… 17년 연쇄 방화범 ‘봉대산 불다람쥐’

60대 A씨 산불 방화 혐의로 구속

10년 복역 뒤 고향 함양서 또 범행

이미지 확대 22일 오후 경남 함양군 마천면 창원리 야산에서 산불이 강풍을 타고 계속 번지고 있다. 2026.02.22.

뉴시스

2026-03-17 12면

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올해 첫 대형 산불로 기록된 경남 함양 산불 방화 피의자가 붙잡혔다. 이 피의자는 과거 울산 봉대산 일대에서 수십 차례 산불을 낸 일명 ‘봉대산 불다람쥐’로 확인됐다.경남경찰청 형사기동대는 지난달 21일 함양 마천면 창원리 한 야산에서 발생한 산불 등과 관련해 A(67)씨를 산림재난방지법 위반 혐의로 구속했다고 16일 밝혔다.A씨는 올해 1월 29일 전북 남원 산내면 백일리, 지난달 7일 함양 마천면 가흥리, 2주 뒤 창원리 3곳에서 방화한 혐의를 받는다.창원리 산불은 사흘간 이어진 끝에 진화됐다. 이 불로 축구장 327개 면적에 달하는 산림 234㏊가 탔고 비닐하우스·농막 각 1동이 전소됐다.경찰은 전담팀을 구성해 수사하던 중 3곳의 산불 현장 주변에서 A씨 차량의 행적 등을 포착했다. 용의선상에 A씨를 올려놓은 경찰은 합동 감식과 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 거쳐 증거를 확보한 뒤 지난 13일 검거했다.처음엔 혐의를 부인하다가 범행을 자백한 A씨는 두루마리 휴지 등 미리 준비한 범행 도구를 이용, 인적이 드문 야산에 고의로 불을 지른 것으로 파악됐다.A씨는 1994년부터 17년 동안 울산 봉대산 일대에서 96차례 산불을 낸 연쇄 방화범이었다. 현상금이 3억원까지 치솟았던 그는 2011년 3월 붙잡혔고 징역 10년형을 확정받아 복역했다. 산불방화죄 공소시효가 7년이어서 2005년부터 7년간 범행한 37건만으로 기소된 결과다.A씨는 2021년 출소 후 고향인 함양으로 돌아왔다. 경찰은 A씨를 상대로 여죄 확인 등 수사를 이어갈 계획이다.함양 이창언 기자