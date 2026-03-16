BTS 공연 앞두고 경찰서 “민간 총기 출고 금지”…폭발물 등 테러도 대비

21일 광화문광장서 컴백 공연…테러 가능성 차단

이미지 확대 공연 관계자들이 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문광장에서 무대 설치 작업을 하고 있다. 2026.3.16 이지훈 기자

이미지 확대 공연 관계자들이 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문광장에서 무대 설치 작업을 하고 있다. 2026.3.16 이지훈 기자

이미지 확대 BTS 경복궁. 빅히트뮤직 제공

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오는 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 앞두고 경찰이 민간 소유 총기 출고를 금지한다.16일 다수 매체에 따르면 서울경찰청은 지난 12일 일선 경찰서 범죄예방대응과에 공연 당일인 21일 전후 민간 소유 총기 출고를 금지한다는 내용의 공문을 보냈다.현행법에 따르면 민간인이 소유한 수렵용 총기 등은 평소 관할 경찰서 무기고에 보관했다가 수렵 기간 등 허가된 때만 반출할 수 있다.이번 공연이 최대 26만명이 몰리는 대형 행사인 만큼, 테러 가능성과 안전사고를 원천 차단하기 위한 조치다.경찰은 민간 소유 총기 출고 금지 외에도 경력 6500여명을 동원해 안전 사고과 인파사고과 인파 관리에 예방에 만전을 기할 방침이다.또 공관측차량·방송조명차·접이식 펜스 등 장비 5400여점을 투입하는 등 종합 안전관리에 나선다.행사 당일 집중 관리 대상으로 지정된 광화문 광장 인근 건물 31개는 건물 전면 출입구가 폐쇄되며, 이외 25개 건물 옥상 등 상층부 출입이 제한된다. 세종대로·사직로·율곡로·새문안로·종로 등 인근 주요 도로 교통도 통제 예정이다.공연장 주변의 차량 돌진·폭발물 신고 등 테러 상황에도 대비하고 있다. 최근 중동지역의 안보 위기를 고려해 문형 금속탐지기(MD)를 설치하기로 했다. 관람객들의 휴대 물품 검색을 거쳐 행사장 내로 위험물이 반입되는 것을 차단하기 위한 장치다.다수의 사상자가 나올 수 있는 흉기 이용 범죄 등 이상동기범죄에 대해서도 행사장 주변으로 형사팀을 배치해 만일의 상황에 대비할 예정이다.소속사 하이브는 지난주 인근 주요 병원들에 공연 당일 응급환자 발생 시 신속한 수용과 치료에 협조해 달라는 공문을 보냈다.수신 기관에는 세브란스병원, 강북삼성병원, 순천향대 서울병원 등 주요 대형 병원들이 포함된 것으로 확인됐다.대규모 인파가 밀집하는 대형 콘서트를 앞두고 인근 응급의료센터와 사전 협력 체계를 구축하기 위한 조치다.BTS는 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발표한다. 21일 컴백 공연은 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스에서 생중계된다.이보희 기자