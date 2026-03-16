주사기 1500개 ‘와르르’ 형사들 급습…파주 모텔서 무슨 일이

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경기 파주의 한 모텔에서 마약을 투약하려던 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.16일 파주경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 50대 남성 A씨를 검거해 수사 중이다.A씨는 지난 1월 29일 오후 4시쯤 파주시의 한 모텔에서 메스암페타민(필로폰) 등 마약을 소지하고 투약하려 한 혐의를 받는다.당시 경찰은 “모텔에서 마약을 투약하려는 것 같다”는 신고를 접수하고 파주경찰서 강력3팀 형사 4명을 현장으로 출동시켜 모텔 객실을 급습했다.이후 객실 안에 있던 A씨를 상대로 확인에 나섰고, A씨의 소지품에서 필로폰이 담긴 일회용 주사기 3개와 마약으로 추정되는 백색 분말을 발견해 현행범으로 체포했다.경찰은 추가 수색 과정에서 A씨 소유 차량에서도 마약 투약에 사용한 것으로 보이는 일회용 주사기 1500여개를 압수했다고 전했다.A씨에 대해 실시한 소변 간이 검사에서는 필로폰 양성 반응이 나왔다.경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청해 법원에서 발부받았으나, A씨는 이후 구속적부심을 통해 석방됐다.경찰은 마약 입수 경로와 공범 존재 여부 등 여죄를 계속 수사한 뒤 사건을 검찰에 송치할 방침이다.하승연 기자