[단독] 호르무즈에 발 묶인 선원들 “불이익 우려에 배 못 내려”

국내 선박 26척… 선원 146명 승선

바다·하늘길도 묶여 교대자 못 구해

취업 얽힌 실습생들 반강제로 잔류

이미지 확대 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 주위에서 작전하는 이란 혁명수비대 보트들.

AFP 연합뉴스

2026-03-12 10면

“정부에선 하선 희망자가 없다고 하죠? 안전해서가 아니라 말을 못 하는 겁니다. 취업과 인사가 달렸으니 전쟁통에서도 ‘내리겠다’는 얘기를 꺼내기 어렵습니다.”중동 전쟁 여파로 이란이 세계적인 원유 수송로인 호르무즈해협 통항을 사실상 막아선 가운데 이 일대에 발이 묶인 해양대 실습생 A씨는 11일 서울신문과의 인터뷰에서 이같이 토로했다. 현재 호르무즈 해협과 인근 해역에는 A씨가 탄 선박을 비롯해 국내 선박 26척이 머물러 있다. 선박에는 한국·목포해양대 실습생 10여명을 포함해 146명의 한국인 선원이 승선해 있는 것으로 파악된다.지난달 말부터 이곳에 고립된 선원들이 체감하는 위협은 상당하다. A씨는 “해협 인근에 닻을 내리고 정박중인데 하루에도 여러 차례 선박이 공격받았다는 소식이 들린다”라며 “하늘을 지나가는 미사일과 드론을 보면서 ‘이쪽으로 떨어지면 어떡하나’ 하는 생각도 든다”고 밝혔다.하지만 선원들이 배를 떠나는 것은 현실적으로 쉽지 않다. 중동 지역 하늘길이 막히면서 교대 인력이 들어오기 어려운 상황인데다, 교대자 없이 배에서 내릴 경우 ‘자의 하선’으로 인사상 불이익을 받을 수 있기 때문이다. A씨는 “정부가 하선 의사를 물었을 때 모두 배에 남겠다고 했지만, 실습생 입장에서는 취업 문제가 얽혀 있어 선뜻 요청하기 어려웠다”며 “정부 차원의 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.쿠웨이트 앞바다에서 사우디아라비아 주베일로 이동한 유조선 ‘유니버설 위너’호의 선원 박호준(34)씨도 비슷한 상황을 전했다. 박씨는 “회사 규정상 위험 지역 진입 7일 전까지만 하선을 요구할 수 있다”고 설명했다. 그러면서 “이미 위험 해역에 들어온 이상 배를 지키는 방법밖에 없다. 무사히 하선하는 날까지 버티는 것이 지금으로선 유일한 목표”라고 토로했다.호르무즈 해협 봉쇄가 길어지자 정부도 대응에 나섰다. 법무부는 이날 국내 기업들이 국제 거래 분쟁에 대응할 수 있도록 ‘우리 기업의 불가항력 대응 전략’이라는 제목의 자료를 배포했다. 이 자료엔 국내 수출입 기업이 국제 거래 과정에서 불가항력 상황에 직면했을 때 유의해야 할 주요 법률사항과 대응 전략 등이 담겼다. 불가항력은 전쟁 등 통제할 수 없는 외부 요인에 제품 공급 계약 이행이 어려울 때 책임을 면하기 위해 발동하는 조치다.임태환·김임훈 기자