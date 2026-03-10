“떡대女” vs “왜소男”…돌싱이 피하는 상대 유형

이미지 확대 다투는 연인의 모습. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없음. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

재혼을 희망하는 남성은 여성의 ‘떡대 같은 체형’을, 여성은 남성의 ‘왜소한 체형’을 싫어하는 것으로 나타났다.지난 9일 재혼정보회사 온리유와 결혼정보업체 비에나래는 전국 재혼 희망 이혼 남녀 608명(남녀 각 304명)을 대상으로 ‘재혼 소개팅 상대의 첫 이미지가 어떨 경우 이성으로 느껴지지 않는가’에 대한 설문조사를 실시했다.조사 결과 남성 응답자의 35.2%는 여성의 ‘떡대 같은 체형’을 가장 이성적으로 느껴지지 않는 첫 이미지로 꼽았다. 이어 ‘가슴 등 빈약한 체형(26.6%)’, ‘왜소함(18.1%)’, ‘노안(13.2%)’ 순으로 답했다. 반면 여성 응답자의 34.2%는 남성의 ‘왜소한 체형’을 가장 매력 없다고 했다. 다음으로 ‘무기력해 보임(25.0%)’, ‘노안(20.7%)’, ‘빈약한 체형(14.2%)’ 등이 뒤를 이었다.또 ‘재혼 소개팅을 앞두고 상대가 어떤 행태를 보일 경우 만나기도 전에 정이 떨어질까’라는 질문에는 ‘약속 번복(남 30.3%, 여 29.3%)’과 ‘과도한 사전 질문(남 28.3%, 여 32.9%)’을 상위 1, 2위로 꼽았다. 남성은 약속 번복, 여성은 과도한 사전 질문으로 답한 비중이 상대적으로 높았다. 3위 이하는 남녀 똑같이 ‘장소를 본인 위주로 정함(남 24.3%, 여 23.0%)’과 ‘소통이 원활하지 않음(남 17.1%, 여 14.8%)’ 등으로 답했다.‘재혼 소개팅 치장은 어디에 갈 때와 비슷하게 할까’라는 질문에 대해서도 남녀 간 대답이 크게 갈렸다.남성은 ‘직장 출근’과 ‘지인 결혼식’으로 답한 비중이 31.3%와 27.3%로 가장 높았다. 반면 여성은 35.2%와 27.6%가 ‘지인 결혼식’과 ‘동창회’로 답해 상위 1·2위를 차지했다. 3위는 ‘취업 면접’(남 25.9%, 여 21.1%)이었다.문경근 기자