음주운전 아니라던 이재룡 “소주 4잔 마셨다” 혐의 시인

이미지 확대 배우 이재룡은 6일 오후 11시쯤 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다. SBS 보도화면 캡처

음주운전 사고를 낸 혐의를 받는 배우 이재룡(62)이 경찰에 혐의를 시인한 것으로 전해졌다.9일 경찰 등에 따르면 이재룡 측은 사고 이튿날인 지난 7일 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다’는 취지로 진술했다.이재룡은 6일 오후 11시쯤 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다. 이 사고로 다친 사람이나 피해를 입은 차량은 없는 것으로 전해졌다.약 3시간 뒤 지인 집에서 경찰에 붙잡힌 이재룡은 음주 측정에서 혈중알코올농도가 면허 정지 수준으로 나왔으나 “지인 집에서 술을 마셨다”며 음주운전 혐의를 부인한 바 있다. 사고 당시에는 음주 상태가 아니었다고 주장한 것이다.강남경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의 등으로 이재룡을 입건 전 조사(내사) 중이다. 이재룡이 혐의를 시인함에 따라 음주운전으로 입건하는 방안도 검토하고 있다.법조계에서는 이재룡의 혈중알코올농도가 운전 시점에 0.03%가 넘었다는 증거가 뒷받침돼야 하기 때문에 혐의 입증까지는 갈 길이 멀다는 지적도 나온다.경찰은 음주자의 신체와 음주 시간, 마신 술의 양 등을 토대로 수치를 예측하는 ‘위드마크’ 공식을 활용하는 한편 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 이재룡의 행적을 추적할 방침이다.박정보 서울경찰청장은 이날 오전 정례 기자간담회에서 “이재룡이 곧 출석 요구에 응할 것으로 보인다”며 “조사를 해보면 (음주 여부가) 나올 것”이라고 말했다.이재룡이 음주로 물의를 일으킨 것은 이번이 처음이 아니다. 이재룡은 지난 2019년 6월 술에 취한 상태로 서울 강남구에 있는 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의(재물손괴)로 입건됐다가 검찰에서 기소유예 처분을 받았다. 2003년에도 서울 강남구에서 술을 마신 채로 운전을 하다가 다른 차량을 들이받고 입건됐다.윤예림 기자