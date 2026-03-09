30대가 젊은 여성 미행해 오피스텔서 강도질…“생계 곤란해 범행” 진술

이미지 확대 서울신문DB

젊은 여성의 뒤를 밟아 집을 알아낸 뒤 강도질을 한 30대가 경찰에 붙잡혔다.9일 경기 하남경찰서는 특수강도 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.A씨는 지난 7일 0시 45분쯤 하남시 소재 오피스텔에서 여성 B씨가 사는 호실로 침입해 10만원을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있다.그는 범행 3~4시간 전부터 오피스텔 주변을 배회하다 0시 20분쯤 범행 타깃으로 삼은 B씨를 뒤쫓아갔다.이어 B씨의 오피스텔로 따라 들어가 호실을 확인했고 B씨가 택배 상자를 들여놓기 위해 문을 연 사이 집 안으로 들어가 범행한 뒤 도주했다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통한 추적 끝에 6시간여 만인 오전 6시 53분쯤 서울 강동구의 모텔에서 A씨를 검거했다.A씨는 “생계가 곤란해 범행했다”고 진술했다.경찰 관계자는 “피의자는 별다른 도구 없이 피해자를 위협하고 돈을 강탈해 곧바로 달아났다”며 “구속영장 발부 여부가 결정되는 대로 추가 조사를 할 예정”이라고 밝혔다.하승연 기자