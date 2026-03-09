통영서 30대 남성, 남녀 2명 흉기 공격 후 도주하다 숨져

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

경남 통영에서 30대 남성이 남녀 2명을 흉기로 찌른 뒤 도주하다 교량에서 뛰어내려 숨지는 사건이 발생했다.9일 통영경찰서에 따르면 30대 남성 A씨는 이날 오전 3시 14분쯤 통영에 있는 20대 여성 B씨 집에서 B씨와 30대 남성 C씨를 흉기로 찌르고 달아난 혐의를 받는다.경찰은 ‘살려달라’는 B씨 신고를 받고 현장에 출동했다.범행 후 차를 타고 도주한 A씨는 폐쇄회로(CC)TV 분석 등으로 자신을 찾은 경찰의 검문에도 응하지 않고 계속 달아나다, 오전 5시 17분쯤 사천시 곤양면 한 교량에서 뛰어내려 결국 숨졌다.흉기에 복부와 다리 등을 다친 피해자들은 진주와 부산의 외상센터로 옮겨져 치료받고 있다. 이들 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.A씨는 대전지역 거주자로 알려졌다.경찰은 피해자들이 안정을 찾는 대로 범행 경위 등을 조사할 예정이다.또 확보한 피해자들의 휴대전화를 포렌식 해 A씨와의 관계 등을 파악할 계획이다.다만 A씨가 사망함에 따라 사건은 공소권 없음으로 종결될 전망이다.통영 이창언 기자