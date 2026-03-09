지하철 연결 통로 막고 전자담배 핀 남성 논란

이미지 확대 운행 중인 지하철 객차 연결 통로에서 한 남성이 전자담배를 피우는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

운행 중인 지하철 객차 연결 통로에서 한 남성이 전자담배를 피우는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다.최근 JTBC ‘사건반장’에서는 서울 지하철 6호선 전동차 안에서 한 남성이 전자담배를 사용하는 장면을 목격했다는 제보를 소개됐다.제보자가 공개한 영상에는 흔들리는 전동차 객차 사이 연결 통로에 한 남성이 서 있는 모습이 담겼다. 이 남성은 주변을 살피는 듯하다가 손에 들고 있던 전자담배를 입에 가져가 연기를 내뿜었다.특히 이 남성이 통로를 가로막은 채 전자담배를 사용하면서 옆 객차로 이동하려던 일부 승객들이 당황해 발걸음을 멈추는 상황도 벌어진 것으로 전해졌다.영상을 제보한 A씨는 “자칫하면 화재로 이어질 수도 있겠다는 생각이 들었다”며 “공공장소에서 아무렇지 않게 흡연하는 모습이 황당해 제보하게 됐다”고 말했다.한편 지하철 등 철도 시설에서의 흡연은 법으로 금지돼 있다. 철도안전법에 따르면 이를 위반할 경우 최대 30만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.문경근 기자